Sentencian a 30 años por asesinar a Polo

A 30 años de prisión fue sentenciado ayer martes Arnulfo Calamaco Martínez, por el homicidio calificado en contra de Ricardo Apolonio Alarcón Rojas, ocurrido en una riña ocurrida el 9 de octubre del 2022 en el Fraccionamiento Aguilar.

El juicio oral por el asesinato de "Polo" se desarrolló durante varias semanas bajo la causa penal 1356/2022 llevado por el Juez Alan Israel Dávila.

Los hechos ocurrieron el 9 de octubre cuando Ismael, hijo de la víctima recibió un mensaje de una para que acudiera a la fiesta, por lo que invitó a su amigo Orlando y Axel, al llegar al domicilio él habla con ella mientras que los demás se reúnen con los ya presentes. Después llegaron Kevin, Héctor y Uriel, este último le preguntó a Ismael que si tenía algún problema con Kevin.

"Llégale", le dijo Uriel, por lo que Ismael optó por irse del lugar con sus amigos, pero los tres los siguen y le dicen 'Isma ven, ven', para luego corretearlos y pegarle a Ismael, quien se encontró en el camino hacia su casa a Orlando.

Le informó a sus padres lo ocurrido, llegaron en 4 minutos y en el automóvil Aveo color azul, se dirigieron Ricardo Apolonio, Ismael y Brandon hacia el domicilio de la calle Francisco Márquez con el fin de arreglar las cosas. El automóvil quedó estacionado en la loma, del carro desciende Ismael quién se dirigió a la puerta, atrás de él iba Brandon y su papá se quedó a un costado de la cajuela.

"Yo hablé para que saliera Uriel pero por la música tuve que gritar para que me escucharan y poder hablar con él, la señora de la casa salió y del lado izquierdo salieron Calamaco, Uriel, Héctor, Kevin y Gilberto, quienes saltaron la barda. Mi papá me puso atrás de él para protegerme y fue cuando Calamaco se va en contra de Brandon y los demás nos rodearon, estaban a un metro de distancia".

En ese momento Ismael escuchó que su papá le dijo "corre al carro", yéndose él a la parte del copiloto mientras que todos los demás se pasan a la parte trasera del auto para romper el vidrio. Gilberto alias "Ñoño" le da cuchillazos a Ismael desde el exterior del auto, por lo que él procede a hacerse a un lado y usar las piernas para defenderse.

Con la segunda patada lo golpeó en la cara, luego Gilberto volteó hacia enfrente, cuando Calamaco le tiraba cuchillazos a su papá, uno de ellos hiriéndolo en el corazón, mientras que el padre de familia solo alcanzó a cubrirse con el brazo izquierdo. Gilberto se asustó y aventó el cuchillo adentro del carro para luego retirarse.

Ya herido, Apolonio acomodó el cambio del automóvil y al avanzar es que choca contra otro automóvil, acomodó la unidad y avanza hasta dar la vuelta a la cuadra.

"Papá y Orlando?", le preguntó Ismael, a lo que su papá le respondió "Tranquilo, tranquilo, porque me picaron", tratando de tranquilizarlo antes de desvanecerse. Ismael puso el freno de mano y salió del auto para cambiar de asiento, debido a lo pequeño del espacio es que recorrió el asiento del chofer para atrás, medio cuerpo sobre la pierna de su papá y con la puerta abierta manejó hasta su domicilio que se encontraba a siete cuadras.

Ya en la casa le habló a su mamá Perla, entre los dos trataron de ayudarlo, pero su papá ya no respondía, en ese momento hablaron al resto de la familia y su abuelita fue quien se llevó a Apolonio al hospital donde corroboraron que ya no tenía signos vitales.

Ayer se llevó a cabo la audiencia para dictar los años de pena al imputado, luego de cinco días de haberlo declarado culpable por el delito de homicidio calificado. El Juez Alan Israel indicó que fue un ataque reiterado por parte de Arnulfo Calamaco y por un hecho que tuvo poca relevancia, los golpes que recibió Ismael de los demás, es que luego se suscitó el ataque hacia Orlando y Apolonio.

A las 11:12 de la mañana se dictó que Arnulfo Calamaco recibirá 30 años de prisión más 9 meses ya que está privado de la libertad desde el 10 de octubre del 2022, el imputado podrá obtener su libertad en el año 2053. Queda pendiente que se determine la reparación del año en una siguiente audiencia, mientras tanto Arnulfo fue trasladado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo.

Al salir de la audiencia, los familiares de Ricardo Apolonio, Georgina Alarcón hermana de la víctima y Perla Domínguez su viuda, dijeron que con nada se reparará el daño por la pérdida de su ser querido.

"Nada podrá hacer que recuperemos todo lo que perdimos y todo lo que no tendremos en un futuro, no nos sentimos conformes, solo se hizo justicia. Nosotros no salimos festejando o haciendo gozo de los que aconteció, al contrario de la otra familia que no tiene respeto de nada".