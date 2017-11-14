Separa Pronnif amor prohibido

Una adolescente de 14 años se fugó de su casa para iniciar una vida en concubinato con un hombre de 37 años, por lo que fue necesaria la intervención de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para regresarla a su hogar.

De acuerdo a la información, la dependencia tomó conocimiento del caso gracias a una publicación en las redes sociales.

La joven que no iba a la escuela sufría de un gran descuido de sus padres, quienes no se preocupaban por darle atención, mucho menos por vigilar qué estuviera haciendo su hija, que muchas veces no dormía en su domicilio.

La menor inició una relación con un hombre que le doblaba la edad y al recibir un poco de atención y comodidades, no dudó en irse a vivir en unión libre con ese hombre.

La subprocuradora Leticia Sánchez Campos, comentó que, a pesar de la resistencia de la menor acudieron a la casa donde estaba viviendo y la regresaron con sus padres.

Señaló que la dependencia interpuso una denuncia en el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer por el delito de violación equiparada, ya que la joven no estaba en edad de consentir tener relaciones sexuales.

Dijo que actualmente están hablando con los padres de la menor para que se hagan cargo de ella, de lo contrario pueden proceder legalmente en su contra por el delito de abandono de incapaz u omisión de cuidados.

“La menor tenía más de un mes viviendo con esta persona y el argumento de los padres es que no se habían dado cuenta, lo que refleja el alto grado de omisión de cuidados que tenían, es por ello que tienen qué trabajar mucho con ellos”, recalcó la Subprocuradora.