Separan del cargo al conserje depravado

Ante la presión de los padres de familia de la escuela Josefina Ortiz Soto por la destitución del intendente que se señala por el abuso sexual de una alumna, el subdirector de Servicios Educativos dijo que se separó del cargo al trabajador de la SEP mientras el área jurídica entrega el expediente al Tribunal de Justicia, en ese momento quedará dado de baja absolutamente.

Aún y cuando los demás padres del plantel han solicitado una explicación a las autoridades educativas sobre esta situación, el profesor Félix Alejandro Rodríguez Ramos informó que no se les puede divulgar la información del caso hasta que el Ministerio Público así lo autorice, pues se podrían entorpecer las acciones.

“El Ministerio Público ha solicitado discreción y silencio absoluto al respecto de la situación, se analizará para que acompañen y den la oportunidad de platicar con los padres de familia para poner planteamientos”.

Reiteró que la baja no se puede dar de inmediato, pues en primer término se separa de sui trabajo, para analizar si es verdad o mentira que se cometió el abuso.

“En cuanto a la separación del cargo, es un procedimiento que hace el departamento jurídico de la Secretaría que pasa al Tribunal de Justicia el caso y automáticamente queda separado, ese proceso puede ser ya o puede tardar, debido a que se hace posteriormente a lo del Ministerio Público”.

“Ese paso esta por darse o ya lo dieron, con eso no queremos decir que resultado tiene la investigación, si no son situaciones que están de tipo penal y por ende da de baja al trabajador, si el resolutivo lo absuelve de toda culpa, puede demandar para que se le respalde”.