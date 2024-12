Sepultan en Jalisco a copiloto de Futura

A una semana del trágico accidente de autobús ocurrido en el tramo Sabinas-Monclova, se dio cristiana sepultura a Sixto Quintero Manjarrez, el chofer de la línea Futura que iba de copiloto en esa unidad. La viuda Mirian Yáñez, clama por justicia y exige que Alfonso Nava, el operador responsable y actualmente prófugo pague por esta tragedia.

Sixto vivía en Guadalajara, Jalisco, donde ya descansa en paz, tenía su base en Aguascalientes y realizaba recorridos que incluían San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Sabinas, hasta Acapulco. Su esposa reveló que la empresa se encargó del traslado del cuerpo desde Monclova hasta su Estado, pero el proceso fue largo y complicado. "La empresa ya no se ha comunicado con nosotros para nada", comentó. "Me han estado dando largas respecto al folio del seguro de vida".

Sixto Quintero llevaba 21 años trabajando como chofer de autobús y estaba a solo cuatro años de su jubilación. Su esposa recordó que él había expresado su preocupación por las amenazas de despido que había recibido: "No quiero que me pase eso; ya quiero salir bien para que me den mi pensión". Además, destacó que su esposo fue obligado a viajar con un compañero nuevo e inexperto, lo cual complicó aún más la situación en un momento en que Sixto estaba cansado.

"Siempre fue muy cuidadoso", indicó su esposa. "Apagaba el celular para concentrarse en la conducción. Tenía una gran responsabilidad porque llevaba a muchas personas a su cargo". Sin embargo, la madrugada del accidente, Alfonso Nava estaba al volante y se reporta que estaba utilizando su teléfono móvil mientras manejaba.

La familia ha intentado obtener información sobre el paradero de Nava sin éxito. "Les pregunto y no quieren dar información; solo dicen que no saben nada", lamentó la esposa. Además, los familiares de otros heridos han presentado denuncias contra él.

La tragedia es aún más desgarradora considerando que Sixto Quintero deja atrás a su esposa y tres hijos, uno de ellos aún en gestación. "Es muy triste lo que pasó; mi esposo no merecía morir así", expresó con dolor.

El accidente ocurrió la mañana del lunes, cuando Sixto iba rumbo al estado de Durango. Su esposa recibió la noticia por parte de un compañero que levantó su teléfono para avisar a la familia, ya que la empresa no se tomó la molestia de hacerlo. "El jefe de la base ni siquiera fue capaz de avisar a la familia", agregó.

Esta historia pone en evidencia las condiciones laborales precarias enfrentadas por los choferes en el sector del transporte. La comunidad espera una respuesta contundente ante este doloroso acontecimiento y justicia para Sixto Quintero Manjarrez.