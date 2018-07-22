Sepultan vacaciones al transporte público

En vacaciones, el Transporte Público sobrevive de “milagro” por el bajo flujo de pasajeros y el alto costo del combustible.

El presidente de la Unión de Rutas de Monclova Mauro Saucedo informó que la Confederación cuenta con 250 camiones ofreciendo a usuarios 10 rutas municipales, aún cuando reconocen las fallas en las unidades, concesionarios invierten cantidades fuertes para su mantenimiento y brindar un servicio.

Aunado a esta situación la ciudad de Monclova no cuenta con vialidades en perfectas condiciones. “No tenemos una ciudad económicamente fuerte, la ciudad se muere sin estudiantes, reconocemos el estado de las unidades, pero también hemos invertido hasta 60 mil pesos para reparaciones de máquinas de los camiones”.

Destacó que el transporte está quebrado actualmente, pues diariamente se invierten 70 litros de combustible equivalente de los 800 a mil pesos, se aborde o no pasaje tienen que realizar su recorrido normal, “ahorita estoy en la parada de autobuses y los camiones pasan con dos a cincos personas a bordo” indicó.

Transporte Publico sobrevive de “milagro”.

Por otra parte mencionó que se ha buscado trabajar de la mano con autoridades locales, buscando aterrizar créditos para apoyar a los transportistas y poder modernizar las unidades y cumplir con el plan de transporte.

“Lamentablemente nunca hemos tenido un crédito, la autoridad nunca nos ha ayudado a nada, por el contrario desde la administración anterior nos vendieron la concesión además de pedirnos modernización, no podemos, aún existe gente pendiente con los pagos de esta concesión” finalizó.