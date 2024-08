"Serás médico; me dijo mi padre"

En un mundo donde la mayoría de los adolescentes de 14 años están descubriendo sus pasiones y explorando sus sueños, Myrna Del Toro Sandoval ya había alcanzado un logro extraordinario: convertirse en médico. Pero lo que hace que su historia sea aún más conmovedora es el origen de su inspiración: una promesa hecha a su padre, un valiente minero de Palaú, Coahuila, quien un día antes de fallecer en una trágica explosión en la mina, le dijo: "Serás médico".

La pérdida de su padre fue un golpe devastador para Myrna, pero en lugar de dejar que la tristeza la consumiera, decidió honrar su memoria cumpliendo la promesa que le había hecho. Con una dedicación y pasión que superaban su edad, Mirna se sumergió en sus estudios, decidida a convertirse en la médico que su padre siempre había soñado que fuera.

Su madre Paulina Sandoval, con la determinación de ofrecer un futuro mejor a sus hijos, emigró a Estados Unidos, donde trabajó arduamente para costear los estudios de Myrna y sus hermanos (Celia, Laura y Mario).

A medida que crecía, Myrna enfrentó numerosos retos, pero nunca perdió de vista su objetivo. Su fe en sí misma y en la promesa que le había hecho a su padre la mantuvo firme, incluso en los momentos más difíciles. Y finalmente, después de años de esfuerzo y sacrificio, Mirna alcanzó su sueño y se convirtió en médico.

Hoy en día, Myrna es una de las líderes más respetadas en el campo de la medicina, y su legado inspira a generaciones. Como presidenta honoraria del IMSS, ha dedicado su vida a mejorar la atención médica y el bienestar de las comunidades más vulnerables. Su historia es un testimonio del poder de la fe, la pasión y la dedicación, y un recordatorio de que, con esfuerzo y corazón, cualquier sueño es posible.

Dentro de su experiencia profesional; cuenta con 24 años de labor en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, durante estos años ha laborado como Medica Familiar en las clínicas 3, 27, 31, 64 y 67. Durante el periodo del 2019 al 2022 ocupó el cargo de directora de los Programas de Salud y Bienestar Social en el DIF municipal de Ramos Arizpe a la fecha.

En entrevista para Periodico la Voz, exclamo que se sentía orgullosa de ser de Palau Coahuila y siempre que tiene oportunidad habla de ello, dentro de conferencias que realiza siempre inspira a las personas para que nunca dejen de soñar.

"Nunca dejen de soñar, y de creer en ustedes, no importa que vengan de un Pueblito, no importa que seas hija de un minero, cuando quieres lograr las cosas, las puedes hacer, cuando trabajas por ellas" exclamo.

Así mismo recordó a su padre su gran inspiración y aun cuando dijo a este medio que nunca nadie le había realizado esta pregunta (Que le dirías a tu padre si estuviera aquí frente a ti? ) ella exclamo entre lágrimas.

"Si mi papá estuviera aquí frente a mi le diría; "Muchas gracias papá porque me dejaste la mejor herencia que un padre le puede dejar a una hija aunque fueron 14 años los que te pude tener, me enseñaste, mucho y sobretodo me enseñaste a creer en mi a tener el valor y sobretodo esa herencia que me diste se la he podido dar a mi hijo y mis nietos y sobrinos"

La historia de Myrna Del Toro es un faro de esperanza para todos aquellos que creen en el poder de la promesa y la dedicación. Su legado continuará inspirando a futuras generaciones a perseguir sus sueños, sin importar cuán imposibles parezcan. Y aunque su padre ya no está físicamente presente para ver el fruto de su promesa, su espíritu vive en el corazón de Myrna, guiándola en su misión de hacer del mundo un lugar mejor.