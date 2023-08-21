Sería de la región centro Secretario de Economía

La Iniciativa Privada elegirá en próximos días a los posibles representantes para formar parte del gabinete del Gobierno del Estado, esperando que los elijan para los puestos de Secretario de Economía y Secretario de Infraestructura.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) dio a conocer que en la pasada reunión que tuvieron con el Gobernador electo Manolo Jiménez Salinas, les pidió que analizaran a los mejores perfiles para hacerle llegar los nombres y tener la última palabra, señalando que en su gabinete estarían representantes de todas las regiones del Estado.

“La Unión de Organismos Empresariales quedamos en reunirnos en estos días para hacer una lista de los posibles candidatos, ojalá que los tome en cuenta para que la región centro detone de una vez y que sea una persona que trabaje por todo el estado pero que dé el empujoncito que necesitamos”.

Señaló que desde la campaña para Gobernador le solicitaron que en la región se eligiera al Secretario de Economía y Secretario de Infraestructura, pues como todos aseguran “ya le toca a la región centro”, para que vea más por Monclova, Frontera y los municipios que tanto necesitan crecer en el ámbito empresarial.

“Si le tienes cariño a tu tierra haces algo por ella, vamos a ver si con eso podemos atraer inversiones nuevas. En la reunión que tendremos saldrán los nombres idóneos, hasta el momento no se ha dicho quién, pero cada presidente de las cámaras tenemos que presentar a dos o tres socios como candidatos”