Sesiona Comité Estatal de Salud

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.-Con la finalidad de fortalecer el Sector Salud bajo el objetivo principal de garantizar la atención oportuna a los pacientes para que reciban una atención médica de calidad y seguridad, se realizó la primera sesión del Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS).

Bajo la coordinación del subsecretario de Servicios de Salud, Marco Aurelio Burgos Martínez, se dio seguimiento a acciones que permitirán a todas las instituciones del Sector Salud mejorar los procesos de calidad.

Burgos Martínez explicó que el CECAS busca ser un espacio de encuentro interinstitucional para definir, compartir y avanzar con base en los lineamientos federales en la mejora de la calidad en cada una de las instituciones en Coahuila.

Una de las acciones prioritarias para buscar la calidad de los servicios médicos es que 30 unidades médicas del Estado se someterán a un Programa Anual de Acreditación entre los meses de mayo y agosto.

Las dependencias a acreditar serán dos hospitales generales, seis UNEMES de Enfermedades Crónicas, 10 centros de salud rurales, cuatro centros de salud urbanos, una Caravana de Salud y dos UNEME Nueva Vida.

Asimismo, se evaluarán los hospitales generales de los municipios de Piedras Negras y Torreón, que brindan atención a neonatos con insuficiencia respiratoria y prematurez, la UNEME Capasits de Torreón que brinda atención a enfermos de VIH, así como el Hospital General de Monclova y Hospital General Nueva Rosita, que también atienden enfermos con este padecimiento.

El subsecretario de Servicios de Salud apuntó que otras acciones que están en marcha para mejorar la calidad de la atención médica son la realización de un curso básico del Modelo de Seguridad del Paciente, que impartió el Consejo de Salubridad General el pasado mes de julio a personal de toda la entidad.

También se constituyó el Comité Estatal del Programa Hospital Seguro; en coordinación con Protección Civil se homologaron códigos de atención hospitalaria; se creó la figura del Aval Ciudadano en las unidades de salud; se aplica a los pacientes la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno para conocer su apreciación sobre el servicio, y se capacitó al personal para brindar cuidados paliativos a los pacientes que lo requieran.