Sí da ISSSTE servicio de radiología

La Clínica del ISSSTE sí está dando el servicio de radiología aunque no se tenga un suplente, indicó la directora Roxana Peart Cuevas, al tener dicha especialidad ella es la que toma los casos más urgentes y organiza que las vacaciones de los especialistas no se empalmen.

"Siempre se ha manejado así la plantilla, sin médico suplente en esa especialidad", Roxana Peart Cuevas.

“El médico radiólogo está de vacaciones, tiene derecho por su especialidad a cuatro periodos vacacionales, salió el lunes y regresa a mediados de noviembre, luego se vuelve a ir en diciembre. No tenemos a un médico que lo supla y siempre ha estado así la plantilla”.

La doctora respondió a la denuncia que los maestros de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hicieron al respecto de la falta de especialista.

Lo ultrasonidos más urgentes se mandan a subrogar aunque también consideran los demás casos, señaló que ella es médico radióloga y hace el trabajo cuando hay alguna urgencia determinante para tomar una decisión, se realizan estos estudios o hay un paciente hospitalizado.

Indicó, nunca dejan de atender al derechohabiente y se trata de ver lo que requiere mayor atención ya que no le pueden bloquear las vacaciones al trabajador. También hay otros médicos que solicitaron vacaciones y organizan de forma que no se empalmen con otras especialidades como los cirujanos e internistas.