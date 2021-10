“Si lo veo lo mato”

“Si alguien lo llegan a ver, díganle que no se me acerque, porque no respondo, por ahora no tengo cabeza para buscarlo, pero una vez que primero dios mi hija esté mejor, voy a buscarlo hasta dar con su paradero”.

Visiblemente consternado el padre de San Juanita Prado dijo que hasta el momento no les han dado ninguna pista sobre el paradero de José Fidencio “N” quien era pareja sentimental de su hija y quien le diera un balazo en pasados días.

Don Martín Prado explicó que por el momento ellos no han intentado buscarlo debido a que el estado de salud de su hija aun es delicado, por lo que no quieren dejarla sola, pero afirmó que cuando su hija esté mejor, buscará a su agresor, pues dijo que no es justo que él esté escondido por ahí mientras su hija está grave y sus nietos están sufriendo por la falta de su mamá.

“Mi hija tiene una niña de 7 años y un niño de 5, ello ya preguntan por ella, están tristes y yo no pudo consolarlos aun porque estoy con mi muchacha en el hospital, solo le pido a quien lo vea le diga que no se me ponga en frente porque no respondo, es mucho el dolor que le causó a mi familia con sus actos”.

El Angustiado padre de familia dijo que desconocía la situación que vivía su hija con su pareja y padre de sus hijos, sin embargo explicó que en una ocasión ella lo dejó por que la agredió, sin embargo san Juanita solo estuvo 8 días en casa con su mamá, pero después regresó con él.

“Yo desconozco si el la agredía, obviamente no me lo iba a decir, una vez si se fue con nosotros para la casa, ella dijo que no regresaría de nuevo con él, pero a los 8 días se regresó y no sé si en ese momento la agredió, yo ahorita solo espero que mi hija esté bien y se recupere para llevarla con nosotros, para cuidarla y protegerla, porque lo que es con él ya no va a regresar”.