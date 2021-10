Sigue 288 con problemas financieros

La Sección 288 continúa arrastrando problemas financieros por el desfalco que se dio en la Tesorería por parte de lo ex funcionarios, con faltantes en diversas cuentas, ante lo que el Sindicato Nacional dio la indicación para que se haga lo que se tenga que hacer, para que los trabajadores no se vean afectados.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, señaló que los problemas financieros al interior del sindicato se siguen presentando, en donde se tiene que hacer movimientos para que los trabajadores no se vean afectados.

Y es que tras el mal manejo que se dio en las cuentas por parte de los tres ex funcionarios que se encuentran sujetos a Proceso Penal, se siguen arrastrando muchos problemas con el recurso de los trabajadores.

Cuentas como las de los grupos, descuentos especiales o ayudas de defunción, recurso que le pertenece a los obreros y que están estipulados por Contrato Colectivo de Trabajo, y no se les puede negar el recurso.

"Ellos (Sección 288) saben lo que están batallando, tienen fondo de rebaje de prestamos especiales, tienen ayuda de defunción, yo les entiendo, no saben ni que cuenta mover para no quedar mal a los trabajadores, porque los trabajadores son los que menos deben de estar batallando".

Mencionó que ante esta situación, se dio la instrucción para que hagan lo que se tenga que hacer, pero que el trabajador no se vea afectado, ya se les realizó el rebaje y se le tiene que entregar su dinero.

Señaló que a mediados de octubre, se llevará a cabo la audiencia de los ex funcionarios, y ya no cuentan con recursos para retrasar la audiencia, y esperan que las autoridades hagan justicia a los trabajadores y se reintegre ese dinero, y que el desfalco que se dio a la base obrera no quede impune.

Leija Escalante, indicó que siguen abiertos para dialogar con los ex funcionarios, y llegar a un acuerdo para que se reintegre el dinero, pero hasta el momento no se ha demostrado el interés por los involucrados.