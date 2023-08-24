Sigue Ancira al frente del GAN

Monclova, Coah.- Confirman fuentes allegadas a la empresa Altos Hornos de México que Alonso Ancira Elizondo continúa al frente del Grupo Acerero del Norte y que solamente renunció al consejo de AHMSA.

Tras reaparecer Alonso Ancira Elizondo en el que señalaba que desde hace tres meses ya no pertenecía al consejo de Altos Hornos de México y por consecuencia él se deslindaba del pago a trabajadores y que sería el gobierno federal quien tiene la solución para que en dos semanas más el recurso llegue siempre y cuando cumpla su promesa, fuentes allegadas confirman que existen dos consejos.

“El de GAN (Grupo Acerero del Norte) y el de Altos Hornos de México, Ancira Elizondo renuncio al de AHMSA y le fue aceptada pero sigue al frente del de GAN hasta que se haga el traspaso de las acciones de la familia que están depositadas en un fideicomiso, sin embargo como aún no toma posesión el nuevo consejo, todas las decisiones de los directores deben ser aprobadas por el conciliador del Concurso Mercantil” mencionó fuente allegada a la Acerera.

QUE ES EL GAN?

Grupo Acerero del Norte S.A. de C.V. (GAN) es la empresa controladora de Altos Hornos de México S.A.B. de C.V. (AHMSA), la cual es una siderúrgica integrada con minas propias de carbón y fierro, y que opera una extensa cadena industrial desde la extracción de mineral de fierro y carbón hasta la manufactura de aceros, que la posicionan como líder en la fabricación de productos planos de acero como lámina rolada en caliente, placa en rollo y en hoja, lámina rolada en frío, hojalata y lámina cromada.

El pasado mes de mayo el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ofreció reestructurar la deuda de Altos Hornos de México sin embargo dijo siempre y cuando se modernice y tenga nuevos inversionistas.

En pasados días Alonso Ancira declaró que existen tres inversionistas Cargill, Kikapu y una empresa China sin embargo ninguno de los tres ha invertido en la empresa.