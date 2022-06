Sigue coyotaje en regularización

Propietarios de vehículos de procedencia extranjera continúan siendo víctimas de "coyotes", que se aprovechan de la desesperación de la gente para regularizar su auto americano, para cometer fraudes, por lo que se llama a la gente a no caer en estafas y seguir el proceso por los canales adecuados.

A pesar de que ya inicio el proceso de regularización en la región Centro con la instalación del módulo del REPUVE, aún hay personas que caen en engaños y estafas de personas que aseguran agilizar el proceso.

Armando García Grimaldo, dirigente de la UCD Nacional señaló que recibieron el caso de un asociado, a quien se le generó una cita para el 16 de junio a través de esta organización, sin embargo en su desesperación por realizar el proceso, acudió con un particular frente al Asilo Monclova, quien prometió realizar el proceso.

"Esta persona como muchos desesperados, van con personas que dicen lo que ellos quieren encontrar, los engañan, les generan un formato de pago del SAT y hacen creer que su auto ya está regularizado, pero es un error, la gente está cayendo en esas promesas".

Las personas pagan cerca de mil 500 pesos por un formato del SAT que no tiene validez y una impresión de la cita que se les había tramitado, por lo que únicamente son engañados y los despojan de su dinero.

Este caso se registró durante esta semana, por lo que se alerta a la población para que no se deje engañar, y que acudan directamente al REPUVE para realizar el trámite, sin necesidad de intermediarios.

Semanas atrás se alertó a la población por páginas falsas, así como personas que engañan a la población con este proceso, por lo que se les hizo un llamado a no dejarse engañar, para que no realicen ningún pago si no tienen una cita, y que se acerquen a las dependencias que llevan a cabo este proceso.