Sigue decomiso de transporte sin placas

Continúan las acciones en contra del transporte urbano y el servicio de taxi, dentro de los operativos que realiza la Administración Fiscal General, para identificar las unidades con placas vencidas. El día de ayer se reanudaron los operativos de seguridad y actualización de placas en la ciudad de Monclova, al montarse diversos operativos en el Sector Oriente y al Norte de la ciudad.

El día de ayer se retomaron los operativos en la ciudad de Monclova.

Dentro de los operativos los vehículos que se han visto más afectados son las unidades de transporte, ya que el día de ayer se retiró de circulación y multaron a 7 camiones de transporte municipal, además de taxis.

Se ha dado a conocer que tras los operativos que se implementaron a finales de agosto y que posteriormente se suspendieron, se logró avanzar en el caso de los particulares, por lo que cada vez son menos vehículos los que se multan.

Durante el operativo que se montó sobre el bulevar San José se retiraron de circulación unidades de la ruta Calle 11 y Del Río, lo que generó molestias entre los concesionarios quienes amagan de nueva cuenta con realizar un paro de labores.

Dentro de las principales quejas está el que se había establecido un acuerdo con el alcalde para que no se les afectara en el tiempo que se realiza el proceso para renovar las unidades, alegando que como transportistas han mantenido los precios.

Así mismo se quejan por los altos cobros no sólo del adeudo que tienen ante Administración Local, sino por las multas, arrastre que es de más de 4 mil pesos y pensión de las grúas, que elevan el costo.

Tras la detención de la unidad de la ruta Calle 11, los concesionarios decidieron suspender de manera temporal el servicio paralizando las 40 unidades con las que cuentan y dejando a la población sin el servicio.