Sigue detenida construcción del regidor Hernández

A casi dos meses que se detuvo la obra de construcción en el predio de la esposa del Regidor Leonardo Hernández, no ha avanzado el proceso.

El regidor asegura, que en su momento presentaron ante Desarrollo Urbano la documentación necesaria para gestionar el permiso de construcción, pero hasta la fecha no hay respuesta a la solicitud y la obra sigue detenida.

El funcionario destacó que hay otras instituciones y dependencias a las que puede acudir apegados a derecho para darle continuidad a su proyecto.

Dijo que el no va a acusar a nadie en particular de esta situación porque no tiene un afán de protagonismo, ante la situación que está viviendo en el freno de su construcción.

Indicó que en un principio, lo único que se mencionó es que revisarían un tema de una medida en la propiedad, pero de ahí en adelante ya no hubo más.