Sigue difícil la situación de AHMSA

Coahuila

Concluye la primera mitad del año sin que se defina la situación de AHMSA.

"Urge que se defina la situación de Altos Hornos de México", así lo indicó el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al concluir el primer semestre, sin que se establezca la sociedad con Villacero, ante la falta de aprobación Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)

Raúl Flores González señaló que continua el proceso para que la COFECE apruebe la asociación, sin embargo este tema se ha venido retrasando y ya se terminó el primer semestre del año sin que se resuelva esta situación.

De acuerdo a la información que se le ha dado, este tema continúa y va por buen camino, pero es necesario que se defina cuanto ante para lograr la reactivación de la economía en la región Centro.

Señaló que sin duda es una situación bastante complicada, en donde Altos Hornos registra pérdidas y al producir al 50 por ciento de su capacidad, sin aprovechar el precio del acero que se tiene en el mercado.

Y es que actualmente el acero tiene un precio de 32 mil pesos la tonelada, pero AHMSA está produciendo 170 mil toneladas de las 350 o 400 mil que puede producir al mes, por lo que no se aprovecha el precio que se tiene en el mercado.

Mencionó que mientras no se resuelva la situación de Altos Hornos la crisis económica en la región Centro continuará y dijo que es lamentable que a pesar de los llamados que se han hecho, el Gobierno Federal no ha volteado a la localidad, no se cuentan con apoyos, y no se ha dado la declaración de la zona de emergencia económica.

"Si se resuelve el tema de AHMSA sería un alivio para la región Centro y Carbonífera, pero el Gobierno Federal está dando largas, y últimamente el Presidente no ha volteado, ni ha dicho nada más de la región".

Señaló que no se ha enviado a la Secretaría de Economía, ni la Secretaria del Trabajo para plantear la situación de la región, por lo que existe un abandono total por parte de Gobierno Federal.