Sigue el descuento en placas y licencias

En el penúltimo día del Buen Fin en Recaudación de Rentas, decenas de ciudadanos han aprovechado el descuento del 50% en diferentes trámites para la regularización de sus vehículos.

Desde temprana hora se hizo una larga fila en el exterior de la dependencia, a la que se le dio fluidez para que el ciudadano no pierda mucho tiempo esperando a realizar su trámite.

Cristina Amezcua, titular de Recaudación de Rentas atendió de manera personal a ciudadanos que acudieron a la dependencia, brindándoles asesoría a las personas que no estaban en fila correcta o revisando la papelería necesaria para cada trámite.

“La respuesta ha sido buena, ha venido mucha gente desde el pasado viernes, mañana ya es el último día, así que invitamos a que la gente aproveche y regularice su vehículo”, comentó.

Señaló que los trámites en su mayoría son las licencias de conducir que tienen un costo de 300 pesos y una vigencia de dos años, pero además los trámites de control vehicular, descuentos en vehículos nuevos y el pago de 2 mil 500 pesos para concluir con la morosidad.

Señaló que se están programando citas, la idea es que no pierdan su día haciendo una larga fila, cualquiera de los trámites que realizarán tardan de 15 a 20 minutos teniendo la cita.

En el tema de las licencias, con el comprobante de la cita tienen hasta el 30 de abril para tomarse la foto, muchos aún no tienen la licencia vencida, se pueden ir y regresar en diciembre cuando haya menos gente en la dependencia.