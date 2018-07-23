Sigue en ruinas peligroso edificio

En una inmensa guarida de malvivientes se encuentra convertido el antiguo centro comercial Merco que cumplió 7 años en ruinas y donde no existen planes de demolición.

Peligroso e intranquilo se encuentran las calles aledañas a las ruinas de este antiguo centro comercial ubicado sobre la calle Carranza, al encontrarse solitario, sin vigilancia.

Actos vandálicos, grafiti, vidrios quebrados, basura, es lo que se puede apreciar en la antigua construcción de Merco Carranza, anteriormente el lugar estaba lleno de vida, conformado por una plaza comercial hasta el 2011, año del incendio.

A siete años de la contingencia no se ha procedido a la demolición de las ruinas o reconstrucción, como en aquel entonces lo había informado el gerente Roberto Guerrero, al destacar que el inmueble estaba asegurado.

Actualmente dicho edificio se encuentra olvidado, y es utilizado por maleantes y drogadictos que buscan un lugar donde refugiarse.