Sigue fluyendo el apoyo al campo

Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza; - El Gobierno de Rubén Moreira Valdez mantiene su trabajo en beneficio de los productores del campo hasta el último día de su gestión.

Este día, el Mandatario estatal entregó apoyos por alrededor de dos millones de pesos a productores de Sierra Mojada, además de inaugurar el rastro municipal.

En los seis años de Rubén Moreira se han invertido en este municipio apoyos para 854 productores con una inversión de 14 millones 360 mil pesos.

En su visita 13 a este municipio, el Mandatario estatal recordó algunas de las obras y acciones que se han realizado en Sierra Mojada gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Mencionó la planta de energía solar en San José de Carranza, el rastro que este día se inauguró, o el Comité de Salud, gracias al cual se han podido disminuir los fallecimientos de mujeres en esta zona del estado.

De la misma manera, felicitó a Alfio Vega por su gran labor al frente de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Pidió a la comunidad exigir a las autoridades que se mantenga el trabajo en materia de seguridad, para que la paz y la tranquilidad sigan siendo parte de la vida diaria.

Alfio Vega de la Peña por su parte, informó que el Gobernador entregó este día 42 proyectos que suman más de 1.7 millones de pesos para productores de la región, además de los cerca de 100 mil pesos para la rehabilitación del rastro municipal.

Con la suma de 14 millones 360 mil pesos que se han invertido en estos seis años, dijo que se han adquirido 209 sementales bovinos, 232 kilómetros de cercos, 61 bebederos, 58 remolques, 44 corrales, 30 líneas de conducción de agua, molinos, básculas, etc.

El alcalde Jesús Fernando Villalobos Sánchez agradeció el apoyo incondicional del Gobernador para su municipio, al informar sobre los 42 productores que este día adquirieron equipamiento e infraestructura.

Agregó que en estos cuatro años como alcalde, los productores han recibido 175 toros de registro gracias a la Seder. Además de 130 toneladas de suplemento alimenticio.

En ese sentido, indicó que en sus cuatro años han realizado 184 proyectos del campo con una inversión de seis millones de pesos, lo que ha sido la mayor aportación que ha hecho un gobernador en Sierra Mojada.

Estuvieron presentes en este evento Alfio Vega de la Peña, secretario de Desarrollo Rural; Jesús Fernando Villalobos Sánchez, presidente Municipal de Sierra Mojada; Porfirio García García, representante de Sagarpa; Benito Márquez Durán, regidor de desarrollo rural; Roberto Mario Salazar, director de Desarrollo Rural Municipal; Martín Murillo, comisariado ejidal de La Esmeralda.