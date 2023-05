Sigue ISSSTE sin quirófano

Derechohabientes de la clínica del ISSSTE solicitaron a la dirección del hospital poner atención a todas las necesidades con las que cuenta el hospital, toda vez que siguen sin quirófano para las intervenciones quirúrgicas y aunque el personal médico y de enfermería hacen todo lo posible, faltan insumos, especialistas y medicamentos para una buena atención.

"Aquí en la clínica nada se ha resuelto y hasta el momento los directivos no hacen nada para resolver la situación, ya se manifestaron trabajadores durante un tiempo y no les dan una respuesta positiva, ya llegaron en alguna ocasión los docentes a exigir calidad en el servicio y nosotros como derechohabientes también lo necesitamos per hasta ahora nada ha cambiado".

Quienes acuden a consulta médica aseguran que durante el día aún pueden recibir una mejor atención que durante la noche, pues en muchas ocasiones los especialistas no se encuentran en el hospital y tienen que mandarlos llamar para que brinden la atención, situación que es desesperante pues con la salud de las personas no se debe perder tiempo.

"Los derechohabientes pagamos un servicio médico y tenemos que recibirlo, los trabajadores también están inconformes con las condiciones de trabajo pero aunque externan su descontento, nada cambia en la clínica donde se carece de muchas cosas y aun así médicos, enfermeras y personal de piso hacen todo lo posible por atender con calidad a los pacientes".