Sigue la preventiva inventando delitos

Una mujer que se cobró una deuda a lo “chino”, fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal acusada de robo, aunque después la consignaron por el delito de Resistencia de Particulares, cuando ni siquiera se opuso al arresto.

De acuerdo a la información, la tarde del sábado Yolanda Valdés Salomón acudió a cobrarle a su hermana una deuda que tenían pendiente, pero ante la negativa, decidió quitarle un teléfono celular, una bocina, entre otras cosas.

Esta situación se reportó a los cuerpos de Seguridad, quienes acudieron a la vivienda de Valdés Salmón ubicada en la colonia Campanario para solicitarle que los acompañara al existir una acusación en su contra por el delito de robo.

La mujer, segura de su inocencia decidió acompañarlos, pero fue consignada a la Agencia del Ministerio Público por el delito de Resistencia de Particulares, aunque sus familiares grabaron la situación, donde jamás opuso resistencia.

Los familiares de la mujer quienes prefirieron omitir sus generales por temor a represalias, dieron a conocer que les exigían el pago de una multa de 4 mil pesos para que recuperara su libertad, los que no tenía.

La mujer permaneció detenida en las celdas de la Fiscalía General del Estado pues no contaba con recursos para pagar la cantidad que le exigían, además que consideraban injusto que le cobrarán por un delito que nunca cometió.

“Sin duda es un abuso de autoridad, cómo la consignan por el delito de Resistencia de Particulares cuando en el video se ve claramente que ella misma de manera voluntaria los acompañó y se subió a la unidad”, recalcó.

Cabe mencionar, que el abogado de la mujer, Gerardo Peña solicitó un amparo que le permitió que recuperara su libertad casi 48 horas después de su aprehensión.