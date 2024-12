Sigue María sin justicia

Tras sufrir constante amenazas, María del Carmen Vázquez Alvarado señaló a los hermanos Rosalío, Triana y Karina Rodríguez Rentería, quienes hace más de un año la golpearon con un bate en la colonia Hipódromo, hasta el momento no ha recibido justicia por el delito de lesiones leves calificadas con ventaja.

Los hechos ocurrieron en la Calle 11 y la Avenida Sur de la colonia Ampliación Hipódromo, alrededor de las 22:30 horas del jueves 14 de septiembre del 2023. Tendida en la calle y con serias lesiones, fue como terminó María del Carmen Vázquez Alvarado de 62 años tras ser atacada a batazos por Rosalió Rodríguez Rentería junto a sus dos hermanas Karina y Triana Berenice.

Los acusados la habían violentado verbalmente, diciéndole malas palabras a las que jamás les contestó. Todo comenzó por la ubicación de un contenedor de basura, porque la familia no quería que lo dejaran cerca de su domicilio, éste fue movido, pero no bastó para calmar el enojo.

Así mismo, los hermanos argumentan y la han difamado de querer sacar a sus hijos el kínder cuando en ningún momento se ha acercado al plantel y la misma directora podría ser testigo de ello.

"Fueron dos agresiones, una a las 3:30 y otra a las 10:00 de la noche, primero fueron en una combi verde y luego en un auto rojo, de donde se bajó Resalió con un bat de aluminio junto a Karina y Triana, los tres me golpearon y ya no supe como estuvo la agresión porque me tiraron al piso donde me patalearon y pisotearon hasta perder el conocimiento".

Señaló que cuando estuvo a punto de desvanecerse por la brutal golpiza es que recuerda a "Chalo" pegándole al pavimento a un lado de su cabeza y gritándoles a sus hermanas "ahora sí mándenla a la v...".

Desde entonces ha llevado un proceso bajo la causa penal 1513/2023, pero es fecha que no se ha resuelto el caso ni ha obtenido la justicia, ayer lunes se difirió la audiencia para enero del próximo año y los hace responsables si algo le llegara a pasar a ella y a sus hijos, ya que desde que la atacaron no han dejado de acosarla.

"La psicóloga de la fiscalía me dijo que no podía vivir sola, por eso estoy con una hija, hace un mes y medio me quisieron bajar de la camioneta y el 14 de febrero me quiso echar la camioneta, si mi hijo no me hubiera jalado, si me habría atropellado".