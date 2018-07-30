Sigue paralizado drenaje pluvial

En promesas quedó el proyecto del drenaje pluvial de la colonia Las Flores, ya que a más de 6 meses de que se dio el arranque de la obra, el ayuntamiento de Monclova aún no inicia los trabajos de introducción de tubería.

Una vez más los vecinos de la calle Río Panuco fueron víctimas de las mentiras de políticos que prometen solucionar un problema con el que han vivido desde hace muchos años a fin de obtener el voto.

Como se recordará el pasado mes de enero se dio el arranque de la obra, en donde el alcalde Alfredo Paredes López, señaló que se atendería esta situación, pero esto con recursos de la federación y estado.

En promesas quedó la obra de drenaje pluvial.

En primera instancia se dijo que primero tendría que esperar que SIMAS reubicara las líneas de agua y drenaje que pasan por esta calle, trabajo que concluyeron a finales de abril, lo que daría paso a la introducción del drenaje pluvial.

Las campañas retrasaron las obras, en donde el edil se enfocó en su campaña de reelección y únicamente colocó uno de los tubos para hacer creer a la gente que se iniciarían los trabajos, mismo que se mantiene a sobre la avenida Suzanne Lou Pape.

El Gerente General de SIMAS señaló que está pendiente una segunda etapa de reubicación de tuberías, pero esta dará inicio una vez que finalicen los trabajos del drenaje pluvial, pero dijo que no se tiene una fecha para ello.

Los vecinos de la colonia Las Flores se sienten desesperados por la falta de respuesta de las autoridades, que una vez más los utilizaron políticamente, así como viven con el temor ante las lluvias que se avecinan.