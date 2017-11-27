Siguen a la alza abusos policíacos

En lo que va del año se han interpuesto 293 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, el 80% contra cuerpos de Seguridad Pública, como Policía Municipal, Policía Investigadora, GATEM y Fuerza Coahuila.

El titular de la CDHEC David Corrales García manifestó que las quejas corresponden a detenciones arbitrarias, lesiones, robos y allanamientos de morada.

“De estas 293 quejas, 36 son remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por razones de competencia...”.

“...Y el resto son competencia de nosotros atribuidas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal; de las 260 quejas el 80% están relacionadas a cuerpos policiacos” mencionó.

La mayor parte de las quejas algunas están por resolución, es común que el quejoso acude y presente su queja, pero después ya no coadyuva a aportar evidencia y la queja por si sola ya no se resuelve.

En el caso del abogado Ulises Ayala, en contra de elementos de Seguridad Pública y del comandante GATEM, por allanamiento de morada, abuso policíaco, se está dando el debido seguimiento.