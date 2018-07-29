Siguen inconformes con servicio Issste

Existen diferentes anomalías en el Issste, lo que ha generado la inconformidad de Trabajadores de Burócratas al Servicio del Municipio por la falta de médicos, del clima y atención por parte de la Directora de la Clínica, de no tener respuesta favorable podrían realizar una manifestación pacífica.

Así lo comentó Julio Loera, secretario de Prevención Social, hace algunos días se manifestaron en el exterior de la Clínica para exigir que se tomen en cuenta sus peticiones a fin de que los casi 300 trabajadores del Municipio tengan una mejor atención.

“Ahorita estamos en paz, tenemos diálogo con el Alberto Terrazas, subdirector de la Clínica, pero queremos hablar con la Directora, porque hay problemas por falta de médicos, del clima y además problemas administrativos con compañeros que no han podido obtener su pensión”, señaló.

Esperan tener contacto con la Directora y hablar con ella directamente, pues además hay muchos trabajadores sindicalizados enfermos que no reciben una buena atención por parte del personal, aunque no todos son iguales, pues hay unos que con respeto y amabilidad se dirigen a ellos.