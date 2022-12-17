Siguen internados 7 indocumentados

MONCLOVA., COAH.-Son 7 personas quienes se encuentran internadas en el Hospital Amparo Pape de Benavides, luego del fatal accidente que se suscitó en el kilómetro 171 de la carretera federal 57, siendo tres de ellos quienes se encuentran de extrema gravedad, pues padecen traumatismo craneoencefálico y golpes de consideración en diversas partes del cuerpo.

Ángel Cruz mencionó que fue en punto de las 8 de la noche cuando se les dio el ingreso al hospital a 10 personas de nacionalidad nicaragüense, hondureños y salvadoreños, quienes desafortunadamente habían tenido un accidente carretero cuando provenían del estado de Nuevo León, siendo una mujer de 32 años de edad quien falleció minutos después de ser ingresada al nosocomio debido a Shock hipovolémico derivado de las graves lesiones que presentaba.

El Director del Hospital dijo que la mujer llegó con extrema gravedad y con los signo vitales apenas perceptibles, por lo que se le realizaron maniobras de resucitación cardiopulmonar urgentes, sin embargo nada pudieron hacer y en punto de las 20 horas con cinco minutos se declaró la muerte de la joven madre de familia.

Dijo que luego de esta lamentable situación se procedió a brindar apoyo al resto de los pacientes, y se dio aviso a la fiscalía al ser este un caso médico legal para que se realizaran las investigaciones correspondientes.

Comentó que de los 7 migrantes que están hospitalizados actualmente, tres de ellos se encuentran en calidad de extrema gravedad, por lo que se estará solicitando su traslado a un hospital de Saltillo para su atención especializada, esto luego de que sean valorados por un especialista de neurología, traumatológica y se les realice una Tomografía Axial Computarizada para brindarles una atención de alta especialidad.

El medico indicó que el resto de las personas se encuentran en sus primeras horas de estancia hospitalaria, por lo que estarán bajo tratamiento y observación médica con la intención de ver su evolución y esperando que no se presente ninguna complicación debido a las lesiones que presentan.