Siguen investigando causas de explosión

Amarga experiencia de Navidad, tras la explosión en una vivienda ubicada en la calle Manuel Doblado, en la colonia Carranza, que resultó con pérdida total, el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, estuvo al pendiente de las maniobras que ejecutaban los cuerpos de rescate, y de la salud de la familia que sufrieron severas quemaduras, mientras que el jefe de familia, José ángel Gutiérrez, resintió además, traumatismo craneoencefálico, tras caerle encima, la loza de la vivienda.

El comandante de bomberos Julio Ríos, informó que se investigaron varias hipótesis en torno a la causa que provocó la fuerte explosión, una de ellas, que se haya tratado de una fuga de gas, otra hipótesis fue que en el patio había dos perros, que asustados por la pirotecnia, en su desesperación, pudieron haber arrancado la manguera que conecta en el cilindro de gas, causando la fuga del energético.

Tras ser descartadas estas hipótesis y para poder cerrar la investigación, solo resta esperar a que la familia pueda recuperarse de sus quemaduras, para platicar con ellos y definir cual pudo ser finalmente la causa que provocó el fuerte estallido que derrumbó literalmente la vivienda, además de causar daños severos en otros cinco domicilios, lo que habla de la intensidad de la onda expansiva, dijo el jefe de bomberos.

Mientras la familia se recupera, el alcalde giró instrucciones al departamento de obras públicas, para que retire los escombros de lo que fuera la vivienda de dos plantas, considerada como perdidas total, y que afortunadamente no hubo pérdidas humanas, a pesar del potente estallido, aunque el estado de salud, del jefe de familia, José ángel Gutiérrez, sigue siendo delicado.

Ante este siniestro, el comandante de bomberos, hizo de nuevo la recomendación, de revisar las líneas de gas que alimentan las estufas o calentadores, apagar las veladoras, y desconectar las extensiones navideñas, porque representan un alto riesgo de incendio.

Así mismo reiteró la recomendación, de no llenar los tanques que tengan más de 10 años de antigüedad, porque pueden registrar fugas, también pidió tener cuidado con la radiación de los calentadores, porque puede incendiar cortinas, colchas o cualquier cosa que flamable, que este en la línea de radiación, como pueden ser salas.