Siguen los robos dentro de AHMSA

La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) enfrenta otro obstáculo significativo en su ya precaria situación financiera: los robos constantes y violentos en sus instalaciones. Los directivos de la empresa han denunciado estos hechos ante las autoridades, aunque no se ha revelado el número exacto de denuncias presentadas.

Entre los robos más significativos se encuentran el de 30 kilómetros de ferroducto de Hércules, donde los ladrones fueron detenidos inicialmente, pero posteriormente liberados. También se han reportado robos de estaño y cables en la planta de Monclova. Estos hechos no solo afectan la operación de la empresa, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los empleados y la comunidad circundante.

La inseguridad en AHMSA ha llegado a un punto crítico, ya que los ladrones no temen entrar a robar a la empresa, sabiendo que las denuncias no tienen consecuencias. Esto ha generado una sensación de impunidad y desesperanza entre los trabajadores y directivos de la empresa. La situación se agrava con el paso del tiempo, y aún no se ha podido calcular el monto total del daño causado a la siderúrgica.