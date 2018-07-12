Siguen robos y acoso en puente peatonal

El abandono de autoridades municipales en puentes peatonales, además de la nula intervención del área de Ecología para la limpieza del río Monclova, expone a cientos de ciudadanos que diariamente cruzan por este paso, pues los puentes cada vez muestran más deterioro y se vuelven inseguros.

En un recorrido por sectores de la Rivera, el puente peatonal representa un peligro para ciudadanos que cruzan por el lugar diariamente, lejos de mejorar, se aprecia el deterioro de las rejas donde fácilmente puede caer una persona desde esta altura y perder la vida.

Aunado a ello, este puente que mide aproximadamente 45 metros se vuelve una jaula del terror, pues durante las mañanas mujeres que cruzan por este lugar rumbo a su trabajo, o jovencitas quienes se dirigen a planteles educativos, han sufrido de robos y acoso sexual.

“Hemos solicitado vigilancia al menos durante las mañanas y las tardes que ya está oscuro, pero no nos hacen caso, cruzamos con miedo porque siempre hay drogadictos esperando en el otro extremo del puente, o bien se esconden entre la plazuela que se encuentran del otro extremo” manifestaron.

TE PUEDE INTERESAR:

http://periodicolavoz.com.mx/atacan-de-nuevo-asalta-paisanos/

Cabe mencionar que existe otro paso que cruza a colonias como Rivera y del Río, camino que se encuentra en total deterioro, el señor Juan Gutiérrez explicó que desde el año 2010 se tenía un puente peatonal, pero con la contingencia del Huracán Alex se vino abajo y jamás se reconstruyó.

Este camino se ha tornado complicado para los transeúntes, asegurando que está muy pedregoso y representa un peligro para los que cruzan por este lugar.

El crecimiento considerable de los carrizos que se encuentran en el Río Monclova, quitan visibilidad y mujeres así como adultos mayores son presa fácil para maleantes que han intentado asaltar y acosar a jovencitas.

Urgente es el llamado de vecinos que circulan por estos puentes, para que autoridades municipales tomen cartas en el asunto y se refuerce la seguridad.