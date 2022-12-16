Siguieron cientos por Face informe de MD

El interés ciudadano por conocer los logros obtenidos en este primer año de Gobierno, de la administración del alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, hizo que 600 personas siguieran en vivo, la trasmisión a través de Facebook Life, y desde la página del alcalde, el primer Informe de Gobierno, registrado el pasado 14 de diciembre.

Mientras cientos seguían la trasmisión en vivo, en el Teatro de la Ciudad, se registró la asistencia de mil 300 personas, que acudieron al que fuera denominado como recinto oficial para llevar a cabo el primer informe, con la intención de atestiguar los resultados obtenidos gracias a la forma eficiente en que se manejaron los recursos y se administraron las obras.

La cercanía que el alcalde ha tenido con los ciudadanos, y la respuesta que ha dado a las peticiones de los monclovenses, despertaron el agradecimiento de miles de personas, muchas de ellas siguieron el informe a través de las redes sociales, que dicho sea de paso, se ha convertido en uno de los medios más efectivos para hacer llegar a las personas, la información que les interesa seguir.

El desarrollo de la ciudad, el manejo íntegro y transparente de los recursos municipales, la histórica inversión en patrullas, Maquinaría pesada, camiones recolectores de basura, camionetas estaquitas y vehículos utilitarios, así como la ejecución de obras, que en conjunto suman más de 300 millones de pesos en inversión, llamó la atención de los miles de ciudadanos, que han seguido de cerca estas acciones.

Es así como se despertó el interés de las personas, por seguir a través de las redes sociales y totalmente en vivo, el primer informe donde se dieron a conocer las Acciones que dieron Resultados, en este primer año de la administración 2022 - 2024, que encabeza el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado.