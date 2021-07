Sillas que transportan a las reinas

"Hoy me tocó ver a una niña que señaló y se burló de mi hija, dijo tan grandota y la llevan en carriola, mi pequeña, que no habla ni camina hizo pucheros y lloró, no me dio coraje, pero sí tristeza porque mi hija entendió que se burlaban de ella".

Lo anterior lo dio a conocer Vilma Patricia Pérez Cruz, madre de Dania Estefanía, una niña con retraso psicomotriz de 7 años de edad quien puede entender todo lo que le dicen.

Fue el pasado martes cuando una niña, las vio en la calle, Dania iba en su silla de ruedas, la otra niña se sorprendió al verla y corrió hacia ella, se recargó en un vehículo y cuando pasaron le hizo bulla y le dijo "Bien grandota y la llevan en una carriola".

Vila Pérez se regresó junto con su hija y le explicó a la otra niña que no era una carriola, era una silla de ruedas, pero en ese momento su hija hizo puchero y le brotaron las lágrimas.

Ella le explicó a su hija que no tenía por qué llorar, que en ese tipo de sillas trasladan a las reinas, fue lo que se le ocurrió en ese momento.

"Que crueles somos como padres que no educamos a nuestros hijos a que no se burlen de otras personas, me pudo mucho porque mi niña lo entendió muy rápido, no tanto por lo que hizo la otra niña"

Su niña tiene una capacidad diferente, a muchos niños les llama la atención la silla de ruedas que ella trae, incluso a personas adultas que confunden la silla con una carriola.

"A veces como padres no explicamos a nuestros hijos que debemos respetar, no burlase, hace falta a padres de familia educar a sus hijos con valores, sobre todo el amor y el respeto a los demás", comentó.

Al llegar a su domicilio le explicó que hay diferentes vehículos para trasportar a las reinas, como elefantes, en otros lugares las traen cargadas, pero a ella que también es una reina la llevan en una silla de ruedas.

Indicó que la gente tal vez no se da cuenta del daño que pueden ocasionar, esta es la segunda vez que un niño se burla, normalmente los niños se acercan y tratan de ayudarla, pero en aquella ocasión un niño se burló y dijo que ella no sabía hacer nada y necesitaba siempre a su mamá.

"Así como hay niños que se burlan hay otros que están conscientes de la enfermedad y que la defienden, pero es a nosotros como padres a quienes nos corresponde educar", señaló la mamá.