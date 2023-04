Simulación y agonía; una venta inconclusa

"Es una lenta agonía la que viven los trabajadores de Altos Hornos de México y que pone en riesgo a toda la región centro", señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Monclova.

Diferentes cámaras empresariales han dado a conocer su postura respecto a la situación que sigue viviendo la empresa acerera, la cual el día de ayer miércoles no dio entrada a los trabajadores sindicalizados de la Planta 1 y Planta 2, esto ante las condiciones insalubres que hay en el interior debido a la falta de servicios.

Dicha medida puso más que antes, en tela de duda el rumbo que tomará AHMSA, y que se ha convertido en una lenta agonía para miles de familias en la región centro y región carbonífera, esperando que los obreros pronto regresen a laborar.

El presidente de la CMIC en Monclova, Eugenio Williamson Yribarren, indico que esta problemática la está resintiendo toda la población y lo más conveniente es dar una solución de tajo, ya sea venderla o quebrarla.

"Es más feo estar con la zozobra de no saber qué pasará y que a cada rato se presentan nuevos inversionistas, es más que obvio que no se ha tenido la voluntad de llegar a un acuerdo, eso no es digno de una empresa de la talla de AHMSA".

Añadió que se le externó el total apoyo al Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, dándole a conocer que la Iniciativa Privada está con los trabajadores.