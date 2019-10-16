Sin comprobar que ranitidina provoque cáncer

Podría ser falsa la información sobre posibles agentes cancerígenos del medicamento llamado ranitidina, ya que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha pedido que se retire de farmacias o enviado un comunicado al respecto, dijo Faustino Aguilar Arocha.

La semana pasada circuló la noticia que dicho medicamento contenía agentes cancerígenos y que la Cofepris estaba analizando el prohibir su uso y ventano, sin embargo hasta este día no se había emitido la orden de retirar los paquetes de las 200 farmacias que existen en la región centro.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria 04 Faustino Aguilar Arocha, dijo que es posible que haya sido una noticia falsa, no se les ha dado ninguna orden y los médicos deben ser responsables al recetarlas, de igual forma los pacientes deben pensar antes de adquirirla.

Este medicamento se utiliza ampliamente, con y sin receta médica, para el tratamiento de molestias estomacales e incluso es posible adquirirlo en tiendas de abarrotes de todo el estado.

“No nos han dicho que lotes no reúnen las características de seguridad del medicamento, realmente no tenemos los estudios para conocer si contiene agentes cancerígenos o es una noticia falsa. Hay otros medicamentos alternos, sobre todo se recomienda no tomarlos mucho tiempo, hay que acatar las indicaciones de los médicos”.