Sin condiciones para negociar con AHMSA

El Sindicato Minero no ha podido iniciar con las pláticas para el emplazamiento a huelga de las secciones 147 y 288, debido a la situación por la que atraviesa la empresa en la que no existen condiciones para realizar una negociación.

A pesar que los representes del Sindicato Minero, han llevado a cabo diversas audiencias con los representantes de Altos Hornos de México, así como de la Sindicatura y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no se han iniciado las negociaciones entre las partes.

Esto se ha dado en todas las negociaciones o pláticas que el sindicato ha iniciado con Altos Hornos de México y sus subsidiarias como Minera del Norte, donde la empresa señala que no existen condiciones para llevar a cabo las negociaciones.

El pasado 11 de agosto, se llevó a cabo la audiencia para la revisión de la Sección 147, en la que el Sindicato Minero solicita emplazamiento a huelga por las violaciones al contrato colectivo de los trabajadores.

En esta audiencia el representante del Sindicato Minero señaló "informamos a esta autoridad conciliadora, que no se han iniciado lo trabajos de negociación privadas y que todavía no se conforman las comisiones correspondientes, por lo que por el momento no hay posibilidades de negociación".

Así mismo el representante de la empresa señaló "Estoy de acuerdo con lo manifestado por el apoderado del sindicato emplazante y en este momento no existe la posibilidad de entablar una negociación".

Lo mismo se dio en la audiencia del pasado 17 de agosto que realizó el Sindicato Minero y los representantes de la empresa en torno a la Sección 288, en donde se dieron los mismos argumentos y se añadió la duda existente ante la resolución emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en donde se rechaza el amparo promovido por el Minero y se refrenda la titularidad del Sindicato Democrático.