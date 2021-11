Sin condiciones para parques industriales

El proyecto de parques industriales que desarrollarían empresarios locales está frenado al no haber las mismas condiciones y facilidades en trámites y servicios como los ofrecidos a inversionistas externos, señaló Andrés Oyervides Ramírez, integrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En la misma situación, comentó, están el parque industrial de Alonso Villarreal de los Santos, quien hace tres años puso la primera piedra en el sector norte de Monclova y no avanzó más, y del empresario Rafael Garza Treviño en el sur de la ciudad para 43 naves en una superficie de 24 hectáreas.

"A los extranjeros y los inversionistas que vienen de fuera, les tienden el tapete y a nosotros no, que somos inversionistas locales, para nosotros no hay nada, nos clavan la uña", sostuvo el empresario quien construye un parque industrial en el municipio de Frontera.

Desde el primer trimestre del año invierten 140 millones de pesos para la construcción de un parque industrial en el municipio de Frontera, con 80 lotes para la construcción del mismo número de naves, en un perímetro de 100 hectáreas, precisó el empresario, pero faltan los servicios.

Ante el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (Simas), dijo, tramitaron la factibilidad de agua potable y la posibilidad de que las mismas autoridades puedan dotar la red dado la detonación de crecimiento de la ciudad que provocarían con el parque, pero no ha habido respuesta.

Indicó que el parque está retrasado por la serie de trámites y servicios básicos sin tener el apoyo de las autoridades y pudiera tardar más, porque Simas pretende que pague la conexión hasta el parque, lo que es un costo alto.

"Cómo podemos apoyar el crecimiento de la ciudad si no nos ayudan?, ahí andan metiendo línea de agua al norte de Monclova, la va a pagar el gobierno y se van a beneficiar los inversionistas de la Universidad de Durango que es particular y a nosotros, los locales, no nos respaldan", expresó Oyervides.

Recordó que, en reiteradas ocasiones, las autoridades reconocen que mientras la región Centro no tenga parques industriales, es difícil concretar industrias del exterior, es por ello que varios particulares están creando parques industriales, pero están frenados por la falta de servicios básicos y lo caro que resultan.

Para los inversionistas del exterior hay incentivos, por los gobiernos estatales y municipales, en impuestos, facilidad de trámites y terrenos regalados con el fin de que se instalen.