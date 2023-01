Sin definir PAN candidaturas

El distrito 5 con sede en Monclova, algún distrito en la zona norte puede ser Piedras Negras o Acuña, así como otras candidaturas más de Saltillo y Torreón, espera el PAN se les asigne una vez que se definan cuáles les serán asignadas a este partido.

Así lo señaló el dirigente municipal de Acción Nacional, Erick Ramos quien destacó que las convocatorias de su partido no saldrán hasta algunas semanas después.

Dijo que los perfiles que buscan para las candidaturas que les corresponde al PAN en el estado, es que sean buenos ciudadanos y que trabajen por el bien común, pues al ir en alianza lo que se busca es que se trabaje en unidad por los coahuilenses.

Erick Ramos mencionó también que el Partido Acción Nacional se encuentra ahora trabajando en verificar las reglas del Instituto Electoral Coahuilense, para acoplarse y aplicarlas.

Mencionó que los registros oficiales ante el IEC son hasta el 9 de abril, así que prácticamente en febrero o a medidos de marzo deben quedar definidas las candidaturas.

LAS PLURINOMINALES SON POR PARTIDOS

Asimismo, el dirigente del PAN en Monclova aclaró que las posiciones plurinominales en el Congreso local de acuerdo a la próxima elección se definirán por partido, es decir éstas no entran en la coalición,

Así que en el caso de su partido, habrán de definir próximamente el mecanismo de selección y cómo van a definir estas posiciones.

Hasta el momento, los únicos aspirantes a la candidatura del distrito 5 son los 5 regidores que solicitaron con tiempo su licencia, Tehodoros Kalionchiz, Rosadina Rotunno, Edith Hernández, Rocío Pizaña y Carlos Herrera.

Aún no se declara oficialmente la aspiración del ex Acalde Alfredo Paredes López y según Erick Ramos hay incluso hasta empresarios que se han mostrado interesados en ir con el PAN a alguna candidatura, sin embargo, no quiso dar nombres.