Sin denuncia no se investiga

Sin denuncia formal, la Secretaría de Salud no puede investigar a Elsa, la farmacéutica de la colonia Primero de Mayo que afirman aplica antibióticos sin receta, provocando en más de una ocasión daños colaterales a sus “pacientes”.

Como se recordará, a través de una denuncia anónima un cliente manifestó su inconformidad luego de quedar inmóvil de las piernas por más de 24 horas, como consecuencia de una inyección de Dexametasona aplicada por Elsa, propietaria de la farmacia.

Las autoridades ya analizan la situación para poner orden en el asunto, pero se requiere una denuncia formal ante la Secretaría de Salud para iniciar con las posibles sanciones a la propietaria del lugar.

La doctora Rosa Nilda Arocha Méndez jefa de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria informó que es complicado el detectar este tipo de personas y establecimientos que lucran con la población a sabiendas que no son expertos.

Mencionó que desde siempre se ha insistido a la población que ante cualquier situación de sintomatología o principios de enfermedad hay que acudir con un médico certificado.

“Como Secretaría de Salud revisamos los consultorios médicos que cumplan con la normatividad, que el médico tenga título y cédula, que cumplan con especificaciones de un consultorio y si es un domicilio particular y no son trabajadores profesionales debemos de recibir una queja de la ciudanía”.

Señaló que como prestadores de servicios, la farmacia y sus propietarios, tienen la obligación de cumplir con las especificaciones de la Secretaría de Salud.

Mientras tanto mencionó que las personas no deben de arriesgar su salud con personas que no están facultadas para dar esos servicios.

El área de verificación será quien se encargue de la revisión de dicho negocio que por años ha atendido y medicado a enfermos de todas las edades.

Cabe destacar que la Dexametasona es un medicamento que puede comprarse sin receta médica, pero no se debe aplicar sin receta médica, pues es un corticoesteroide que tiene efectos colaterales.

Requiere de indicaciones precisas y usos específicos, no se puede generalizar su uso sin pensar que tenga secuelas, pues es un medicamento de uso delicado.

En la aplicación sin receta médica de dicho medicamento, se puede presentar síndrome de Cushing que afecta el metabolismo en varias glándulas en el organismo, por ende puede ocasionar serios trastornos renales y de tiroides.