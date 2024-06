Sin denuncias contra policías

MONCLOVA; COAH.-Tras las recientes acusaciones difundidas en redes sociales sobre presuntos actos de corrupción y extorsión por parte de elementos de la policía municipal, el alcalde Mario Dávila Delgado informó que no se han presentado denuncias formales.

Dávila Delgado afirmó: "Ya se habló con el director y subdirector de seguridad pública para que en áreas que no son municipales no se tenga intervención y que no estén buscando este tipo de situación de corrupción".

Hasta el momento, no existe ninguna denuncia formal u oficial contra los elementos de seguridad de Monclova. El alcalde aseguró que se están tomando medidas para prevenir cualquier tipo de intervención indebida por parte de los policías en áreas fuera de su jurisdicción.

Las autoridades municipales reiteraron su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción, invitando a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad a las instancias correspondientes para que se puedan tomar acciones en consecuencia. Dávila Delgado también subrayó la importancia de mantener la confianza en las instituciones de seguridad, resaltando que cualquier acusación será investigada a fondo para garantizar la integridad y el buen funcionamiento del cuerpo policial.