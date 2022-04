Sin denuncias por intentos de secuestro

Lo que está ocurriendo en la localidad donde se ha exhortado a las mujeres a tener cuidado, es derivado de lo que ocurre en el Estado vecino de Nuevo León, señaló Rodrigo Chairez Zamora, delegado de la Fiscalía General del Estado quien pidió a la ciudadanía no divulgar noticias falsas y en caso de que algo suceda denunciar inmediatamente para que las autoridades puedan actuar a tiempo.

Señaló que cualquier incidente no se puede minimizar, hay que brindarle atención aunque sea en redes sociales donde se comparte y difunde información que puede ser falsa.

Hay algunos reportes que datan de años atrás que no son ciertos, jovencitas que son de aquí de la localidad pero que se trata de ausencias voluntarias y únicamente por algunas horas.

Hizo un exhorto a la ciudadanía a no caer en psicosis y no compartan información de la que no tienen antecedente, la recomendación es tener cuidado de que los lugares que frecuentan tengan circulación y concentración de personas hacer contacto con familiares decirles en qué lugar están, invitó a que los jóvenes opten por comunicarse con la familia con autoridad y acudir en compañía a lugares o eventos sociales a los que vayan a divertirse.