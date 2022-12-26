Sin detenciones por homicidio de “el Conito”

La Fiscalía General del Estado (FGE), continúa investigando el homicidio de José Guadalupe Carrillo apodado “El Conito”, aunque aún no hay personas detenidas por este delito, los agentes del Ministerio Público siguen recabando información para dar con el o los responsables.

Fue el pasado 24 de diciembre cuando un hombre fue asesinado de un tiro en la cabeza mientras empujaba su triciclo por las vías del tren del puente a desnivel de la colonia Occidental. La víctima fue identificada como José Guadalupe Carrillo mejor conocido como “El Conito”, de 55 años de edad, era vigilante de un centro comercial ubicado sobre la carretera federal número 30.

El delegado regional Rodrigo Chaires Zamora, mencionó que la carpeta de investigación continúa abierta, los aspectos técnicos ya han sido recabados en su mayoría y faltan algunos resultados, por lo que se espera que en los próximos días se pueda contar con un avance mayor.

“Seguimos recabando datos, al momento no existen personas detenidas, sin embargo, ya se tienen algunos datos adicionales a los que se contaban en el primer momento cuando se tomó conocimiento del fallecimiento de la persona cercano a las vías del ferrocarril”.

Señaló que se tiene trabajando las 24 horas del día al cuerpo completo de la Agencia de Investigación Criminal así como a Servicios Periciales, con el fin de dar un resultado al igual que se tuvo en un evento anterior y similar, ocurrido en el municipio rielero.