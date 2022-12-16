Sin detenidos por trágico accidente

La Fiscalía General del Estado comenzó una carpeta de investigación para identificar al dueño y probable responsable del vehículo donde se accidentaron migrantes y 3 personas perdieron la vida, hasta el momento no hay ninguna persona detenida.

El trágico accidente ocurrió el pasado jueves en el kilómetro 171 de la carretera 57 a la salida del municipio de Castaños, la camioneta Chevrolet Silverado doble cabina con placas del estado de Nuevo León transportaba 12 migrantes, entre ellos 4 menores.

Los involucrados explicaron que el chófer, quien dijo ser de Monterrey, les cobró para llevarlos a Piedras Negras y fue al llegar a Castaños que perdió el control y volcó.

En lugar fallecieron dos personas del sexo femenino y otra más fue trasladada a una institución hospitalaria, donde luego se reportó el deceso. Así mismo, en el Hospital Amparo Pape de Benavides se encuentran 9 personas lesionadas de origen nicaragüense, guatemaltecos y El Salvador.

“Las últimas notificaciones que tenemos es que las personas lesionadas están fuera de peligro, solo poli contundidas y con lesiones de consideración como fracturas”, dijo el delegado regional Rodrigo Chaires Zamora.

El vehículo fue asegurado por agentes del Ministerio Público, los cuales iniciaron una carpeta de investigación del caso para conocer el motivo de accidente, pero hasta el momento no se tienen personas puestas a disposición de la autoridad.

“No tenemos hasta el momento un conductor identificado y de ahí que no tengamos a uno puesto a disposición, pero se están identificando los datos del vehículo para dar con el paradero del propietario como del supuesto responsable”.