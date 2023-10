Sin eficiencia la vacuna Abdala

El Director de Salud Pública dijo que personalmente él no recomendaría la aplicación de la Vacuna Abdala, porque fue realizada para atacar al coronavirus pero en su primera cepa, no ahora que se tienen muchos adenovirus (va mutando).

"Yo personalmente no la recomendaría, no tenemos tanta información, pero se dice que este tipo de vacunas (la Abdala y la Spunik) están hechas para la primera cepa que hubo del coronavirus, no para las mutaciones que ha habido, tenemos la garantía que hay marcas de vacunas que sí se han actualizado y que son efectivas y seguras", comentó.

Arturo González, Director de Salud, destacó que la Vacuna Abdala está avalada por la COFEPRIS no por la Organización Mundial de la Salud.

Sobre el tema que la COFEPRIS no ha autorizado que se vendan más vacunas, dijo: "esto no es más que el tema de un gobierno que con tal de manejarlo todo y que todo se lo deban a él, es un control absurdo".

Destacó que hay vacunas como la PFIZER que es la más segura y que cuesta 20 dólares, lo cual la mayoría de la gente pudiera pagar, no se ha autorizado en México su venta, y por eso, hay mucha gente que va hasta Estados Unidos a aplicársela.

"Es cuestión meramente política para que todo se lo deban a él, y si salen problemas alérgicos o problemas de efectos secundarios, tienen mil excusas para decir que no fue la vacuna", finalizó.