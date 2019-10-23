Sin enviar Federación vacunas

Hay faltante de vacunas contra la tuberculosis, tétanos, difteria y tosferina en la Jurisdicción Sanitaria 04 debido a que el gobierno federal no ha surtida las dosis, son más de 50 entre todas y esperan llegue próximamente, dio a conocer el titular Faustino Aguilar Arocha.

Los cambios que ha hecho federación en esta nueva administración han afectado al sector salud, primero anunciando que los médicos pasantes no tendrían beca y luego retractándose, ahora se tarda en surtir las vacunas para proteger a los recién nacidos y adultos.

En la jurisdicción se cuentan con 40 dosis de BCG que es para prevenir la tuberculosis, de la vacuna DPT -tétanos, difteria y tosferina- solo hay 20 frascos y para prevenir la hepatitis y rabia solamente se tienen 10 vacunas. El doctor indicó que esperan la llegada de más dosis y esperan que no tarde tanto en llegar porque afecta a la región centro.

“A todos los que vengan a vacunarse deben asistir con su cartilla para tener un control, los bebés requieren la vacuna contra la hepatitis cuando tienen seis meses de nacidos. Para los adultos tenemos en existencia para mil dosis”

Señaló, se tiene buena comunicación con las demás instituciones de salud como el Seguro Social e ISSSTE, cuando hacen falta dosis, se mandan pedir y luego las reponen, para tener cubiertas a todas las personas.