Sin fecha para pagar: Zamudio

No se tiene una fecha para el pago a los trabajadores de Altos Hornos de México, debido a que la empresa no cuenta con recursos para cubrir el pago de la nómina y esto se complicó con los bloqueos que se mantienen en los accesos de la empresa.

El Director General, Luis Zamudio Miechielsen, señaló que no se tiene información sobre el pago a trabajadores de confianza y sindicalizados, a quienes se les adeudan ya más de 4 meses, debido a que la empresa no cuenta con ingresos y la situación se complicó luego de los bloqueos a los accesos.

Indicó que la empresa dejó de percibir el recurso que obtenían de la venta de "reciclables", como carbón y chatarra, que se realizó durante meses y que permitía cumplir algunos pagos a los trabajadores.

Comentó que mientras se mantengan los bloqueos, no tendrán las condiciones para vender y realizar pagos.

Señaló que los trabajadores prácticamente se dieron un "balazo en el pie", en donde ellos mismos cortaron los ingresos con los que se les estuvo pagando.

Mencionó que la situación es complicada y ha obligado a todos los trabajadores a tomar medidas para poder sortear esta crisis, poniendo algún negocio o la venta de propiedades en espera de que la situación de la empresa mejore.

"Es una situación muy difícil y todos estamos igual, a mi no me pagan desde el día ultimo de febrero, lo poquito que teníamos ahorrado se quedó atrapado en el Fondo de Ayuda Mutua, lo que estamos haciendo es desde vender, hacer negocios chicos, de otra manera no se hace, yo vendí mi Hummer que tanto quería, el terreno que tenía en Lamadrid lo vendí, para poder sobrellevar la situación".

El Director General dijo que no tiene cara para dar mensajes a los trabajadores, pero indicó que tienen que permanecer positivos, Altos Hornos de México es una empresa que se tiene que reactivar.