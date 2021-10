Sin hallar a sus hijas

"Ya me corrieron de mi trabajo porque llegué tarde y falté para acudir a poner la denuncia a la PRONNIF, hasta el momento no han dado con el paradero de mi ex. Mujer aun cuando en reiteradas ocasiones les he dado direcciones y señas del lugar donde tiene a mis hijas, estoy preocupado porque como dije antes ella no las cuida, no importa si tengo que gastarme el dinero de mi liquidación en un abogado pues mi objetivo es no dejar de luchar hasta que mis pequeñas de cinco y siete años estén conmigo".

Jaime Aguilar Mendoza es el padre de familia que desde el pasado viernes alzo la voz para denunciar a su ex. Pareja de nombre Perla, a quien acusó de presuntamente no cuidar a sus hijas, traerlas mal aseadas, mal comidas y descuidadas sin importar los daños a la salud que les pueda provocar a las menores.

Y es que aunque ya interpuso una denuncia ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia, la realidad es que aún se desconoce el paradero de la madre de sus hijas, quien luego de ser citada en la procuraduría, se fue llevándoselas consigo.

"Yo fui al PRONNIF y ellos me aseguran que faltaron datos y por ello no dieron con el lugar, les dije todo y nada me han resuelto, yo estoy seguro que a ellas las tienen en la colonia Otilio Montaño con una tía de Perla, por eso voy a buscar a un abogado particular para que me apoye y pueda recuperar y poner a salvo a mis hijas".

El afectado explicó que aunque cuenta con el número de su ex mujer, no se ha atrevido a llamarle porque está seguro que no le va a contestar y si no se ha acercado al domicilio donde cree que están escondidas, es porque no quiere que le volteen el caso acusándolo de acoso o alguna otra cuestión que no le permita luego obtener la custodia de sus pequeñas.