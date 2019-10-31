Sin identificar a víctimas del avionazo

En un plazo de 15 días la Fiscalía del Estado contempla la identificación de las 6 víctimas restantes del trágico avionazo donde perdieron la vida 13 personas en el ejido La Rosita de Ocampo, se sigue trabajando el laboratorio de genética con resultados positivos.

El Delegado de la Fiscalía Rodrigo Chaires Zamora dio a conocer que se han tenido reuniones periódicas con el grupo de identificación humana junto con identificación genética, que se encuentran en las últimas fases para la identificación del total de las víctimas del accidente ocurrido el pasado 6 de mayo.

Rodrigo Chaires Zamora, Delegado de la Fiscalía.

Dijo que para la identificación de los restos humanos que dejó el accidente de aplican métodos científicos y no deberán de pasar más de 15 días para que la totalidad de pasajeros queden identificados.

Señaló que el primero de los cuerpos entregados pertenecía a una mujer y posteriormente se entregaron 3 masculinos y a finales de junio se identificaron otros 3, todos estos por pruebas de genética.

Aseguró que no hay lentitud en el proceso de identificación sino que todo atiende a los procesos que se tienen que llevar a cabo, cuenta la Fiscalía con un laboratorio de genética certificado internacionalmente y no se puede omitir ningún paso, son procesos llevan su tiempo y no se pueden acelerar.

De acuerdo a los resultados que se han tenido es posible que en menos de 15 días sean identificados los restos de 6 víctimas del avionazo para posteriormente proceder a la entrega a sus familias, luego de la aplicación de diferentes métodos como de asociación, criminalísticas y otros a través de ADN, siendo estos últimos los más minuciosos y se lleva más tiempo.