Sin identificar Fiscalía cráneo de Castaños

De 30 a 40 días podría tardar los estudios forenses y de ADN que se aplican al cráneo que fue encontrado en la colonia Emiliano Zapata de Castaños para determinar su identidad, mientras tanto se sigue buscando otros restos del cuerpo.

El Delegado de la Fiscalía Rodrigo Chaires Zamora dio a conocer que al no encontrar otros restos del cuerpo perteneciente a este cráneo se buscó en panteones de la localidad si alguna tumba fue profanada, búsqueda que se expandió a otros municipios pero no se encontró nada.

Rodrigo Chaires Zamora, Delegado de la Fiscalía.

Dijo que la Fiscalía sigue trabajando en la identificación de este cráneo que pertenece aparentemente a una mujer joven, menos a 30 años, se trabaja en la mano con la Fiscalía de búsqueda de personas no localizadas para ver si entre los registros hay alguien con las características de los restos ubicados en el vecino municipio.

Destacó que en Castaños existe una jovencita no localizada, reportada desde hace un par de semana pero no se puede afirmar o descartar que el cráneo humano encontrado pueda pertenecer a esta jovencita, pero ya se hacen los análisis correspondientes. Agregó que se realizan todos los exámenes forenses y de ADN para conocer la identidad de la persona, sin embargo estos tardarán todavía algunas semanas debido al mismo proceso que se tiene que seguir.