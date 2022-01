Sin iniciar proceso de regularización

A una semana de que entró en vigor el decreto para la regularización de autos "chocolate", aún no se inicia el proceso en las aduanas, así lo informó el Coordinador Nacional de UCD, Armando García Grimaldo, quien señaló que se espera que sea a principios de febrero que se inicie con el proceso.

El pasado martes sostuvo una reunión con los representantes de la aduana en el municipio de Ciudad Acuña, quienes señalan que aún no tienen instrucciones de la oficina central de la Ciudad de México para comenzar a modular los pedimos, mucho menos para recibir los vehículos físicamente.

Recordó que el pasado 19 de enero se publicó el decreto, el cual entro en vigor a partir del 20 de enero, pero hasta el momento no ha iniciado el proceso, por lo que dijo que es falso que algunas personas puedan iniciar la regularización.

Se indicó que la regularización de los vehículos extranjeros inicie a principios de febrero, pero también se deja a interpretación ya que no se especifica el día en que se comenzará a recibir los vehículos.

"En primer lugar requieren autorización de las oficinas centrales, ya está dada en el decreto, pero se requiere la autorización, porque sabemos que tiene que contratar personal adicional para este proceso, porque van a ser cientos de miles de vehículos que se revisarán y no hay espacio en los patios fiscales para recibir a más de mil vehículos diarios".

Armando García Grimaldo reconoció que se ha complicado el proceso de regularización, ya que de acuerdo al decreto, el proceso se deberá realizar en la aduana y se deberá acudir con el vehículo, además de que deberán cumplir con la norma 041 de SEMARNAT, por lo que no todos los vehículos accederán a la regularización.

Sin embargo comentó que se continúa con las gestiones para la apertura de una oficina en la localidad, o se espera que se habilite alguna otra de las aduanas que existen en el estado, para agilizar este proceso.

El Coordinador de UCD hizo un llamado a la población para que no se deje engañar de las personas que aseguran otorgar el pedimento en 48 horas, y recogen la documentación del vehículo, al señalar que aún no se inicia el proceso en ninguna aduana, por lo que todavía no está activo el proceso.