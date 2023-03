Sin mano de obra en constructoras

Desde enero del presente año las empresas constructoras no han podido encontrar mano de obra ya que los trabajadores piden que se les pague mucho más por su labor, esto lo dio a conocer la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).

Su representante Andrés Osuna Mancera recordó que en los últimos cuatro años incrementó un 130 por ciento el precio del acero, el block en un 80 por ciento, entre otros materiales de construcción, y aunque en la región centro casi no hay proyectos, si los hay en otras partes del estado, lo que ha hecho que la mano de obra sea difícil de conseguir.

"Se han incrementado los sueldos para poder tener mejor calidad y más mano de obra, la gente quiere ganar más y los constructores no sabemos porque como no hay trabajo aquí. Desde enero estamos buscando ayudantes y operadores pero no encontramos, están súper excedida mente pagados".

Señaló que ahora que hay menos trabajo, la mano de obra ya no quiere laborar por menos de lo que recibían antes y prefieren migrar a Monterrey, Nuevo León, a Saltillo y a otras ciudades dentro y fuera del Estado.

En cuanto a las ventas, añadió que va lento al igual que el año pasado ante la falta de reactivación económica, aunque esto se maneja por medio de créditos de Infonavit.

"En otras ciudades como Saltillo, Torreón, Acuña y Piedras Negras si se está moviendo mucho la vivienda y la vivienda nueva o media, de 550 a 600 mil para arriba y en el norte de 450 a 500 mil pesos".