Sin médicos en clínica 86

Derechohabientes de la clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social presentaron una queja por la falta de médicos que se tienen en la unidad instalada en la colonia Hipódromo.

De cinco consultorios que existen en esa unidad de atención médica, solo uno estaba consultado a la derechohabiencia , luego de que deberían de regresar a sus labores después del puente por el 20 de Noviembre.

Aún y cuando no quisieron dar sus nombres para evitar represalias por el personal médico de la institución, unas mujeres afiliadas al Seguro Social manifestaron su inconformidad.

Y es que arribaron a la unidad cerca de las 7:00 de la mañana para no demorar en sus consultas, pero al tener solo un médico atendiendo a toda la población, esperaron su turno por más de cinco horas.

“Está bien que en veces se tarden una hora o dos, pero ya cinco, esto no está bien, todos los consultorios solos, hay un solo doctor y no podemos esperar a que nos atiendan así” mencionó la afectada.

Explicó que constantemente hay este tipo de problemática en el turno matutino y vespertino, pero no es tan grave pues se ausentan uno o dos médicos y en esta ocasión son alrededor de 4 en el turno matutino los que faltaron.